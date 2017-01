Corso Buenos Aires: terrore per un ragazza, rapinata e picchiata in mezzo alla strada

Paura per una ragazza domenica sera in piazzale Argentina, a Milano. La giovane - una diciannovenne - è stata aggredita e rapinata da una coppia di malviventi.

I due le hanno prima strappato dalle mani uno smartphone della Nokia poi, quando la vittima ha cercato di inseguirli, uno di loro si è scagliato contro la giovane picchiandola e spingendola a terra con violenza.

In quel momento - la scena si è nel frattempo spostata in via Annibale Caretta, traversa di Corso Buenos Aires - arrivano i carabinieri del Nucleo Radiomobile avvertiti subito dopo la rapina. I militari riescono a bloccare l'aggressore, mentre il suo complice è riuscito a fuggire. Si tratta di un trentunnenne originario del Marocco. Ora è caccia all'altro bandito.