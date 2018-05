Anziana scende dal bus e viene aggredita alle spalle, buttata a terra per una collanina: ferita

Si era appostato alla fermata del filobus in attesa della preda perfetta. Così, appena l'ha individuata, è entrato in azione. Purtroppo per lui, però, a tenerlo d'occhio c'erano gli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno immediatamente bloccato.

Un ragazzo di ventisette anni - un cittadino marocchino pregiudicato, regolare in Italia e residente a Pregnana Milanese - è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di rapina.

Le manette sono scattate alle 18, quando gli agenti - impegnati nei controlli in viale Stelvio, teatro negli ultimi giorni di scippi e furti - hanno notato il 27enne fermo nei paraggi della fermata del filobus 91.

In pochi attimi il perché di quella sosta è stato chiarissimo: l'uomo ha iniziato a seguire una signora italiana di settantadue anni, scesa proprio dal mezzo Atm, e con una mossa fulminea le ha strappato una collanina, facendola cadere a terra.

In pochi secondi, i poliziotti sono intervenuti e l'hanno bloccato, nonostante un tentativo di fuga del rapinatore. Per lui, già sottoposto all'obbligo di firma, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. La vittima, che ha riportato vistose ferite ed ecchimosi al collo, è stata invece medicata sul posto.