Gli puntano la pistola addosso e scappano col tir con 200mila euro di tonno: arrestati

Gli hanno puntato addosso una pistola e lo hanno minacciato obbligandolo a salire a bordo del suo camion. Poi lo hanno costretto a guidare fino alla zona industriale di Cusago. Infine lo hanno caricato su un'utilitaria, abbandonato in aperta campagna e sono spariti con il mezzo e il carico: 200mila euro di tonno in scatola. Risultato? Due fermi per indiziato di delitto. È il risultato di un'operazione messa a segno dai carabinieri della stazione di Opera. Nei guai due persone: un uomo di 57 anni e suoi figlio di 29, entrambi italiani e entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Minacciano e rapinano un camionista: le indagni

La rapina — come riportato in una nota diramata dal comando provinciale dei carabinieri — è iniziata in un'area di sosta del lodigiano. Lì il camionista, un uomo di 51 anni, è stato avvicinato minacciato e "sequestrato" da due persone che poi lo hanno rapinato. Quando si è trovato in aperta campagna, senza telefono, si recato a piedi nella caserma dei carabinieri dove ha denunciato l'accaduto.

I militari hanno attivato le ricerche del mezzo: è stato individuato qualche ora dopo a Fizzonasco di Pieve Emanuele, anche grazie alla captazione di un segnale inviato dall’antifurto satellitare, nonostante l’installazione di un jammer (disturbatore di frequenza, ndr) sul mezzo pesante. Alla guida hanno trovato il 57enne, dietro (a bordo di un'utilitaria) il figlio di 29 anni.

La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire una pistola a salve priva del tappo rosso, verosimilmente usata per minacciare il camionista. La refurtiva è stata quasi completamente recuperata: sono scomparsi nel nulla 18 dei 50 bancali, mentre i presunti rapinatori sono stati condotti a San Vittore, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria.