Porta Venezia, donna picchiata e rapinata di cellulare e cagnolina: tam tam per ritrovarla

"Questa notte una nostra amica è stata picchiata e derubata in porta Venezia. È successo alle 2.30 del mattino in via Melzo. Le hanno portato via il cellulare e anche il suo cagnolino volpino bianco di nome Lisa". Era questo il testo del post che ha contribuito a mobilitare l'intero quartiere, dopo la rapina tra la notte di Natale e Santo Stefano.

Il tam tam mediatico ha attivato tante persone che si sono date da fare per ritrovare la cagnolina, ritrovata il 26. Non è ancora del tutto chiaro se sia stata effettivamente rapita e poi liberata o se semplicemente, magari terrorizzata per l'aggressione alla propria padrona, sia scappata.