Via Carcano, donna aggredita e rapinata: strattonata e buttata a terra per una collanina

È stata aggredita in pieno giorno mentre camminava in strada. È stata strattonata, scippata e poi gettata a terra. Il tutto per la collana che aveva al collo.

Pomeriggio di paura, quello di venerdì 23 giugno, per una signora di sessantatré anni, italiana, aggredita poco prima delle 14.30 in via Giulio Carcano a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la vittima è stata avvicinata da un ragazzo - un giovane -, che l’ha bloccata, successivamente le ha strappato il gioiello dal collo e l’ha spinta a terra per scappare.

La donna, nella caduta, ha riportato alcune lievi escoriazioni, ma ha rifiutato le cure mediche. La polizia, invece, sta indagando per cercare di risalire all’identità del rapinatore. Secondo quanto riferito dalla Questura il gioiello aveva un valore di circa duemila euro.