Milano, follia al Carrefour: ruba 100 euro di liquori, poi aggredisce a bottigliate il vigilante

Ha cercato di andare via senza pagare. E, quando è stato scoperto, ha pensato bene di aggredire il vigilante. Un uomo di quarantatré anni, un cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina.

Verso le 23, il 43enne è entrato nel Carrefour di via Cicognara, in zona Città Studi, e dopo un rapido giro tra le corsie si è avviato all'uscita nascondendo bottiglie di liquori per un valore di cento euro.

Le sue mosse, però, non erano sfuggite alla guardia giurata - un 40enne -, che lo ha subito bloccato. Per tutta risposta, il ladro lo ha buttato a terra, ha rotto una bottiglia di vetro e ha più volte cercato di colpire il "rivale", che però l'ha immobilizzato.

Il 63enne è poi stato ammanettato e formalmente arrestato dai militari del Radiomobile.