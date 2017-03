Minacciati da una baby gang con la pistola: paura per tre giovani ai piedi di Casa Milan

Tre ragazzi sono stati rapinati di portafogli e cellulari da altrettanti giovani malviventi. Le vittime - un quattordicenne e due quindicenni italiani - hanno raccontato alla polizia l'episodio.

Stando alla loro versione, mentre si trovavano nei pressi di Casa Milan, in piazza Gino Valle, in zona Portello, sono stati affiancati da tre giovani - descritti come due italiani e un filippino - che, dopo aver mostrato loro una pistola, nascosta sotto una maglia, li hanno rapinati.

E' successo nella serata di lunedì, attorno alle diciotto. Dopo la rapina, i malviventi sono fuggiti a piedi. Sul caso indaga la polizia.