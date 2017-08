Terrore all'alba: calci e pugni in faccia a un ragazzino, poi gli strappano il telefono

È stato accerchiato da quattro persone, poi gli hanno tirato calci e pugni in faccia mentre alcuni complici gli hanno strappato dalle mani il telefono. Alba di paura quella di domenica 13 agosto per un ragazzino di 19 anni, rapinato in via Cassinis (zona Rogoredo).

Tutto è successo intorno alle 6, come riferito dalla Questura di Milano. Dopo la rapina il giovane ha subito chiamato il 113 e sul posto è intervenuta una volante, ma dei malviventi non c'era più alcuna traccia: erano scappati facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato il ragazzo in codice verde al pronto soccorso del policlinico. Fortunatamente ha riportato solo qualche trauma: nessuna ferita grave. Sul caso indagano gli agenti di via Fatebenefratelli.