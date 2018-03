Massacra di botte un anziano per rubargli il portafogli vuoto e se ne va al pub: arrestato

Prima lo ha bloccato in strada e gli ha chiesto i soldi. Poi, dopo che lui gli ha spiegato di non averne, ha iniziato a colpirlo senza pietà. Quindi, col "bottino" in tasca, è andato a bere una birra in un pub, dove i carabinieri lo hanno fermato.

Un ragazzo di ventisei anni - un italiano disoccupato e con precedenti - è stato arrestato mercoledì sera dai militari a Cernusco sul Naviglio con l'accusa di rapina con lesioni.

Verso le 22, stando a quanto accertato dagli uomini dell'arma, il giovane ha aggredito e pestato a sangue un anziano di settantotto anni che stava passeggiando in piazza Matteotti. La vittima, che aveva detto all'aggressore di non avere soldi da dargli, è stata buttata a terra e colpita con calci e pugni al volto.

A quel punto, il ventiseienne avrebbe preso il portafogli del 78enne - che era vuoto e senza soldi all'interno - e sarebbe andato in una vicina birreria. Lì, anche grazie all'identikit fornito dall'anziano, i carabinieri hanno trovato e arrestato l'aggressore, che è finito a San Vittore.

La vittima, che ha riportato una frattura scomposta al setto nasale, è stata ricoverata all'ospedale Uboldo e giovedì mattina è stata dimessa con una prognosi di venti giorni.