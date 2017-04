Tre violente rapine in un'ora: arrestato ragazzino di 16 anni a Cernusco Sul Naviglio

Con un complice ed armato di coltello ha fatto tre rapine in un'ora, seminando il panico per le vie di Cernusco Sul Naviglio. Il pomeriggio di scorribande di un ragazzino italiano di sedici anni è finito con l'arresto dei carabinieri.

Tutto comincia alla quindici. A quell'ora, la coppia di malviventi rapina in strada un ragazzo e una ragazza. Dopo averli minacciati con un coltello, scappano via con venti euro e uno smartphone. Trenta minuti dopo è la volta di un negozio di alimentari in via Oberdan. Il bottino questa volta è di cinquanta euro. Infine, alle sedici, la coppia assalta un'edicola in via Pontida e ruba seicento euro in gratta e vinci.

I due rapinatori si muovo in scooter ed hanno il volto coperto da caschi integrali con visiere 'particolari'. Grazie a questo particolare, pochi minuti dopo, i militari riescono ad intercettare uno dei due. Lo bloccano dopo un breve inseguimento: prima in scooter e poi a piedi. Addosso non ha l'arma ma sì i gratta e vinci. Per lui, che nonostante la giovane età è pieno di precedenti, scatta l'arresto. Ora è caccia al suo socio.