Le punta un coltello e la obbliga a guidare fino al cimitero, poi la rapina

Attimi di paura per una 23enne seqestrata per un chilometro a Magenta domenica 3 febbraio nel tardo pomeriggio. Dopo i festeggiamenti per la festa di San Biagio, che a Magenta è Santo patrono, la giovane è rincasata in auto ma, davanti all'abitazione, un uomo le ha puntato un coltello dopo averla avvicinata con una scusa, e l'ha costretta a risalire sulla vettura.

Poi, con la minaccia del coltello, l'ha fatta guidare fino al cimitero. Le ha intimato di parcheggiare e poi le ha preso le chiavi dell'auto e la borsa. La ragazza ha chiamato dal suo telefonino chiedendo aiuto ai carabinieri. All'interno della borsa c'erano 40 euro in contanti.