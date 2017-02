Cinisello, giovane dottoressa buttata a terra e picchiata sotto casa: rapinata della borsa

Ha atteso che scendesse dall’auto. Poi, a pochi metri da casa sua, l’ha colpita con violenza: l’ha gettata a terra e l’ha picchiata. Quindi, lasciandola ferita sull’asfalto, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Notte da incubo, quella tra giovedì e venerdì, per una giovane dottoressa di trentadue anni, aggredita - verso mezzanotte e mezza - in via Papà Giovanni XXIII a Cinisello Balsamo.

Un uomo, una persona che lei stessa segnala come “un italiano sulla cinquantina”, l’ha colpita al volto più e più volte fino a strapparle la borsa dalle mani. Poi, lo stesso rapinatore, si è allontanato con il suo portafogli, i suoi documenti e ha avuto la lucidità di gettare il cellulare della vittima, probabilmente per non essere rintracciabile.

La trentaduenne, invece, è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bassini, dove i medici le hanno riscontrato varie contusioni, un’ematoma alla palpebra superiore e una frattura al naso.

Sull’aggressione e la rapina indagano gli agenti del commissariato di Cinisello.