Citylife: in tre rapinano un ragazzino di 16 anni del portafogli ma poi glielo 'restituiscono'

Rapinatori 'gentili' in azione in zona City Life a Milano. Giovedì sera, infatti, un ragazzino di 16 anni è stato accerchiato e minacciato da tre malviventi che, dopo avergli sottratto i portafogli, hanno preso i 50 euro all'interno e glielo hanno restituito con tutti i documenti.

Nonostante l'accortezza del trio, la vittima, uno studente italiano residente nel quartiere, ha subito chiamato la polizia per denunciare l'accaduto. Il giovane ha riferito agli agenti di essere stato accerchiato da tre coetanei - uno dei quali descritto come nordafricano - in via Giovanni Da Procida, attorno alle 23.

Dopo il 'colpo', i rapinatori sono fuggiti in direzione Tre Torri, secondo il racconto del minorenne, rimasto illeso.