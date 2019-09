Banditi fanno irruzione in gioielleria: pistola alla testa di un cliente, bloccati dalla 'nebbia'

Rapinatori in azione giovedì pomeriggio in un "Compro oro" di via Rubens. L'assalto è scattato verso le 15.10, quando due banditi - uno con un passamontagna addosso e uno con un berretto da baseball in testa - si sono accodati a un cliente, un uomo di trentatré anni, e si sono guadagnati l'accesso.

Una volta all'interno, uno dei malviventi ha puntato la pistola alla testa del 33enne mentre l'altro ha mostrato l'arma alla titolare - una donna di quaranta anni - ordinandole di consegnare soldi e contanti.

La vittima, protetta dal vetro blindato che separa la cassa dal resto del negozio, ha però fatto scattare l'allarme nebbiogeno, con il locale che si è immediatamente riempito di "nebbia", ed è scappata dal retro riuscendo a chiudere dentro i rapinatori.

I due sono rimasti in trappola per due o tre minuti prima che riuscissero a forzare la porta per guadagnarsi la fuga. Pochi attimi dopo sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno subito ascoltato il cliente e la proprietaria, spaventati ma non feriti.

Gli agenti hanno già raccolto le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza della gioielleria, che ha immortalato tutte le fasi del tentato colpo.