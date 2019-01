Sferra pugni e rapina coetaneo nella comunità alloggio: 16enne arrestato

Mentre era ospite in una comunità di accoglienza per minori a Garlasco (Pavia), ha rapinato un altro ospite picchiandolo con alcuni pugni e rubandogli alcuni oggetti di sua proprietà. Ora il giovanissimo, che ha 16 anni ed è originario di Milano, è stato arrestato.

La rapina è avvenuta il 27 dicembre 2018: l'ospite vittima è stato portato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia e i medici gli hanno dato 7 giorni di prognosi per le ferite riportate. Nel frattempo sono scattate le indagini del caso e, il 3 gennaio 2019, la sezione penale dei minorenni della Corte d'Appello milanese ha stabilito che il 16enne non può più stare in comunità, dove si trovava come misura di custodia cautelare per altri reati.

I magistrati hanno, tecnicamente, emesso un provvedimento di sostituzione della misura cautelare: carcere anziché comunità alloggio. Così i carabinieri di Garlasco, nel pomeriggio del 3 gennaio, hanno arrestato il minorenne.