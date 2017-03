Rapina in viale Coni Zugna, tre ragazzini aggrediti dal branco: rubati soldi e cellulari

Rapina domenica all’alba in viale Coni Zugna, zona Tortona a Milano.

Verso le 5, tre ragazzini - tutti giovanissimi - sono stati aggrediti e accerchiati da un gruppo di persone, che sono riuscite a portargli via i cellulari e i soldi.

Le vittime, come hanno raccontato ai poliziotti, sono state fermate in strada da cinque o sei uomini - descritti come nordafricani - e derubati.

Un'ora prima, in piazzale delle Milizie, a circa un chilometri da lì, un uomo era stato rapinato con la stessa tecnica. Anche a lui i ladri avevano scippato telefono e contanti.

Sulle rapine sono ora al lavoro gli agenti della Questura di Milano.