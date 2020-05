Banditi in "versione Covid" in azione: blitz dei rapinatori alla Coop con mascherina e coltello

Mascherina sul volto e "armi" in pugno. Rapinatori in "versione Coronavirus" in azione mercoledì pomeriggio alla Coop di Novate Milanese, teatro del blitz di due banditi che hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare il denaro presente in quel momento nelle casse.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il colpo è scattato alle 16.15, quando i due hanno fatto irruzione nel supermercato di via Brodolini. Uno ha mostrato un coltello e un altro una bomboletta di un non meglio precisato spray, ordinando ai cassieri di eseguire i loro ordini.

I rapinatori sono riusciti ad arraffare 330 euro e si sono dati alla fuga, ma uno di loro - un italiano di 56 anni - è stato ostacolato dall'addetto alla sicurezza, che è riuscito a rallentare la sua corsa. A bloccarlo definitivamente ci hanno poi pensato i militari, che lo hanno dichiarato in arresto con l'accusa di rapina aggravata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli stessi carabinieri stanno ora cercando di identificare e rintracciare il complice, che è riuscito a scappare con l'incasso. Nonostante lo spavento, nessuno tra i dipendenti del supermercato è rimasto ferito.