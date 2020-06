Tre fratelli, tutti rapinatori: 'colpo' sul furgone del corriere e minacce, fermati dai carabinieri

Uniti nella vita. E nel "lavoro". Tre uomini di 23, 25 e 32 anni - cittadini peruviani e fratelli tra loro - sono finiti nei guai martedì pomeriggio dopo aver aggredito, minacciato e rapinato un corriere di 45 anni, cittadino romeno, che in quel momento era in giro per la città per effettuare le consegne.

L'allarme è scattato alle 15.30, quando - dopo aver lasciato il furgone in via Costa -, il 45enne si è accorto che i tre stavano forzando la portiera per rubare il suo cellulare. Il fattorino si è messo all'inseguimento dei fratelli e li ha raggiunti nella vicina via Padova. Lì, il 32enne e il 23enne hanno cercato di colpirlo con dei cocci di vetro e lo hanno poi accerchiato e minacciato di morte, mentre il 25enne si è allontanato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fuga dei tre è durata pochissimo. I carabinieri del Radiomobile, infatti, li hanno trovati poco lontano, ancora con il cellulare della vittima. Il 32enne e il 23enne, i più "attivi" nella rapina, sono stati dichiarati in arresto con l'accusa di rapina in concorso e portati a San Vittore. Il terzo fratello è stato invece denunciato a piede libero.