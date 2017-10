Rapina una donna nell'androne di casa ma i condomini lo inseguono e lo bloccano: preso

Sperava di farla franca dopo uno scippo ma le urla della vittima, e la solidarietà dei residenti, non gli hanno lasciato scampo. In manette è finito un 43enne italiano con precedenti penali. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Corsico, arrivati in pochi minuti in via Galileo Galilei.

Il pregiudicato aveva scippato la borsa ad una donna di 48 anni all'interno dell'androne condominiale. La signora stava rincasando. Erano le 22. Le grida della 48enne, terrorizzata, hanno pero attivato diversi condomini che, solidali, sono scesi in strada e si sono messi all'inseguimento a piedi del ladro. Mentre altri avvertivano i militari. L'uomo è accusato di furto con strappo.