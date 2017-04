Accerchiato da sei ladri in corso Como: lo picchiano e gli spruzzano spray urticante

Circondato da un 'branco' di cinque o sei ragazzi: prima lo malmenano, poi gli spruzzano addosso lo spray al peperoncino e gli strappano una collana d'oro dal collo.

Serata da dimenticare per un giovane italiano di diciannove anni. Mentre si trovava in corso Como, Intorno alle quattro di lunedì, dopo una serata nella nota discoteca Hollywood, è stato avvicinato dalla gang che, senza giri di parole, è passata subito all'azione malmenandolo e rapinandolo. I protagonisti - descritti dalla vittima come stranieri nordafricani - sono subito fuggiti a piedi.

Nella famosa via, fulcro della movida milanese, sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e gli agenti di polizia. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per essere medicato, le sue condizioni non sono gravi. Sul caso indagano gli uomini della questura.