Milano, ragazzini terrorizzati e derubati nel cuore della notte da due baby rapinatori

Taglierino in mano e modo di fare navigato nonostante la loro giovane età. Pensavano di farla franca, e invece sono stati arrestati dagli agenti della questura i due baby rapinatori italiani di 15 e 16 anni che nella notte tra martedì e mercoledì 3 giugno hanno derubato due ragazzi di 17 e 18 anni in Piazzale Dateo a Milano.

Tutto è accaduto poco dopo mezzanotte e mezza, come riferito da via Fatebenefratelli. I due giovani si sono avvicinati al 17enne e al 18enne brandendo un taglierino e minacciandoli con l'arma bianca si sono fatti consegnare i cellulari che avevano in tasca per poi scappare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono state le vittime a chiedere l'aiuto del 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura. I due baby rapinatori sono stati trovati nelle vicinanze di Piazzale Dateo con ancora la refurtiva addosso. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata in concorso e sono stati accompagnati al Cpa di Torino; i cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari.