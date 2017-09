Spingono con violenza un disabile per rapinarlo al supermercato: inseguiti e arrestati

Senza alcuna pietà, spingono un disabile di 67 anni e gli rubano il borsello. Poi scappano a piedi ma vengono intercettati dai carabinieri Radiomobile della Compagnia di San Donato in arrivo sul posto, avvertiti dai vari testimoni.

In manette sono finiti due cittadini romeni di 44 e 45 anni. Avevano con loro la refurtiva: un portafogli con 300 euro e diverse carte di credito.

L'episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato Carrefour a San Giuliano Milanese, nel pomeriggio di mercoledì. La vittima, soccorsa da alcuni clienti, non ha subito gravi ferite per la caduta. I due malviventi invece saranno processati per direttissima.