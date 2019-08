Terrorizzata col piede di porco e rapinata: colpo all'alba al distributore di benzina in viale Rubicone

Volto coperto dal passamontagna e piede di porco in mano. È entrato nella stazione di servizio ha terrorizzato la cassiera e si è fatto consegnare tutte le banconote. Poi è scappato facendo perdere le sue tracce.

Rapina in un distributore di carburante su viale Rubicone a Milano nella mattinata di sabato 10 agosto. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30, come riferito dagli agenti della questura di Milano. Il rapinatore è arrivato al distributore a bordo di un furgone e si è allontanato con lo stesso mezzo una volta arraffate tutte le banconote. Sul caso sono in corso indagini.