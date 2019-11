Milano, armato con una lima da unghie cerca di rapinare due tassisti ma gli finisce male

Pretende di rapinare due tassisti in rapida successione armato con una limetta per unghie. Gli finisce come peggio non poteva: 'intossicato' dallo spray al peperoncino spruzzato da uno dei conducenti e con le manette della polizia ai polsi. Nottata da dimenticare, quella di venerdì, per l'aspirante rapinatore egiziano di 19 anni con precedenti penali di vario tipo ma non per rapina appunto.

La doppia rapina ai tassisti

Comincia tutto alle 3.40, quando il giovane sale su un taxi in via Correggio fingendosi un cliente. A pochi metri dalla partenza, il ragazzo tira fuori la lima e minaccia l'autista che, per tutta risposta, prende le chiavi dell'auto e scappa a piedi lasciando il rapinatore nell'abitacolo. L'egiziano ne approfitta per fuggire, anche se a mani vuote.

Sarà anche per questo che, non contento, meno di mezz'ora dopo ci riprova con un altro tassista. Stavolta sale sull'auto bianca in via Mose Bianchi. All'altezza di piazza Amendola, fa la stessa mossa con la limetta ma il conducente lo spiazza. Tira fuori una bomboletta di spray urticante e glielo spruzza in faccia.

Nel frattempo sul posto - sono già le 4.10 - arrivano le volanti di polizia che bloccano il bandito e, dopo aver parlato con le due vittime, ricollegano subito i casi. All'egiziano, irregolare e già noto, viene contestata la tentata rapina.