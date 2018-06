Fa irruzione nel negozio con l'arma giocattolo: la cassiera gli ride in faccia e lo manda via

È arrivato davanti al supermercato in bicicletta. L'ha parcheggiata all'esterno, pronto per la fuga, e ha fatto irruzione nel supermercato. Purtroppo per lui, però, alla cassiera non è sfuggito quel "piccolo" particolare e alla fine lui non ha potuto far altro che andare via con la coda tra le gambe.

Rapinatore decisamente maldestro in azione sabato sera a Solaro, teatro di una tentata rapina terminata in modo quasi comico.

Racconta MonzaToday:

Il "malvivente" si è presentato al supermercato poco prima dell'orario di chiusura impugnando un’arma giocattolo, evidentemente poco inquietante. L'addetta alla cassa, infatti, non è stata per nulla intimorita e si è dimostrata un bel po' indispettita.

Sbigottito dalla reazione di quella che doveva essere la vittima, l'uomo non ha potuto far altro che andare via. Naturalmente senza un soldo.