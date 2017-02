Rapina in strada: aggrediscono e derubano uno studente spagnolo, è caccia ai malviventi

Ancora una rapina in strada a Milano. All'alba di sabato 25 marzo quattro uomini hanno accerchiato, aggredito e derubato uno studente spagnolo di 25 anni in via Farini. I malviventi — secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Milano — hanno minacciato e sottratto con la forza il cellulare al 25enne, poi sono scappati.

Per il momento sono riusciti a dileguarsi, ma i carabinieri stanno indagando per identificarli.