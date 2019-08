Arrestato il rapinatore 'seriale' e 'trasfertista' diventato l'incubo dei farmacisti di Milano

'Seriale' e 'trasfertista'. Attorno a questi due aggettivi si sviluppa l'attività criminale di quello che gli investigatori della Squadra Mobile ipotizzano essere l'autore di sette rapine "fotocopia" commesse tra luglio e agosto nella zona Nordovest di Milano. Lui, Sergio Fini, foggiano di 58 anni è stato arrestato attorno alle 10 di giovedì al termine di un colpo in una farmacia di via Felice Casati, zona piazza della Repubblica.

Lo hanno beccato 'i Falchi' in moto della Sesta sezione poco dopo l'assalto. Stando a quanto ricostruito dal dirigente Massimiliano Mazzali, il 58enne aveva appena 'prelevato' circa duecento euro e stava scappando dopo aver cambiato la maglietta. Convinto che bastasse quello per far perdere le sue tracce.

La rapina in farmacia in pieno centro e l'arresto

La dinamica della rapina era stata abbastanza semplice ma singolare: dopo essersi finto un cliente e aver ordinato del collirio, il 58enne aveva tirato fuori la pistola da uno zaino e si era fatto consegnare l'incasso.

Durante l'assalto, Fini, vestito con abiti oscuri e un berretto da baseball, aveva usato alcune parole molto caratteristiche, come per rassicurare la vittima: "So che siete assicurati e vi rimborsano. Stia tranquilla". Segno, che il colpo non era frutto del caso. Anche per questo i poliziotti sono convinti che si tratti della stessa persona che nei giorni scorsi avrebbe colpito altre farmacie della zona.

Quando si è trovato la polizia addosso non ha opposto resistenza. Nella zaino nascondeva il denaro appena rubato, l'arma e il collirio. Sergio Fini, stando al racconto della questura, era salito a Milano alcune settimane fa. Dormiva in un hotel di viale Lombardia e giovedì sarebbe stato il suo ultimo giorno perché, stando alle sue parole, era diretto all'estero.

La rapina con sparatoria in via Atene

L'arresto del 58enne è stato convalidato. Ora resta il principale sospettato di altre cinque rapina, più una tentata. La più clamorosa di tutte quella in via Atene, traversa di via Padova.

Lunedì mattina, verso le 10.30, un uomo aveva fatto irruzione minacciando la dottoressa che era dietro il bancone e l'unico cliente presente nel negozio. Il bandito, con il volto parzialmente coperto, aveva sparato un colpo di 'pistola' con un'arma a salve. Probabilmente la stessa che hanno sequestrato al foggiano arrestato giovedì. Il bottino di quel giorno erano stati 400 euro.

Il passato criminale del foggiano e le trasferte

Secondo quanto ricostruito dai segugi della Mobile, il passato criminale dell'uomo parla chiaro: da sempre è stato un trasfertista verso il Milanese, il Monzese e il Pavese. Ha precedenti per rapina a farmacia e supermercati risalenti agli anni Novanta e agli anni Duemila. Un 'vizio' che evidentemente non ha mai abbandonato.