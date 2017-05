Irrompe in farmacia armato di coltello, minaccia una dipendente e scappa coi soldi

Ha fatto irruzione in farmacia con un casco integrale in testa e un coltello tra le mani, ha minacciato l'addetta al banco e le ha sottratto tutto quello che c'era in cassa: 200 euro. Attimi di terrore venerdì sera in una farmacia di via Boifava a Milano, zona chiesa Rossa.

Il fatto è avvenuto intorno alle 22.30, secondo quanto riferito dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Milano, intervenuti poco dopo la rapina, hanno battuto la zona attorno alla farmacia in cerca del rapinatore, per il momento senza risultati. Sul caso sono in corso indagini.