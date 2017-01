Armato di chiave inglese, rapina farmacia ma perde il cellulare dopo lite col vigilante: preso

Aveva rapinato una farmacia armato di chiave inglese, poi dopo una colluttazione col addetto alla sicurezza, aveva perso il cellulare prima di fuggire. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Milano Porta Magenta hanno arrestato un pregiudicato italiano trentacinquenne, autore della rapina.

Poco dopo la mezzanotte, i militari sono intervenuti presso una farmacia di viale Famagosta, dalla quale un uomo era appena fuggito con 100 euro dopo aver minacciato con una chiave inglese l’addetto al banco e quello alla sicurezza.

Sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto il telefono cellulare del malvivente, scivolatogli di tasca, che ha consentito di far partire immediatamente gli accertamenti. Dall’analisi dello smartphone e dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, i militari hanno quindi riconosciuto l’uomo, residente in zona, bloccato all’esito di serrate ricerche mentre tentava di rincasare, con la chiave inglese ancora in tasca.

L’arrestato è stato portato a San Vittore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità dell’uomo in altre rapine.