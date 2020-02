Passamontagna in testa e foglietto in mano: preso il "muto", rapinatore seriale di farmacie

Non ha mai detto una parola. Non ha mai aperto bocca probabilmente per non lasciare troppe tracce. Ha lasciato che a parlare per lui fossero i bigliettini, cercando di limitare al minimo gli indizi per gli investigatori. Ma, purtroppo per lui, non è servito a nulla.

Un uomo di 23 anni, un cittadino egiziano regolare in Italia, è stato arrestato martedì pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Magenta con l'accusa di rapina. I militari lo hanno fermato all'angolo tra via dei Missaglia e via Boifava pochi minuti dopo un colpo in farmacia avvenuto nel locale al civico 1 di viale Romolo, a un paio di chilometri di distanza.

A dare l'allarme sono state proprio le due dipendenti della parafarmacia, che hanno contattato il 112 e hanno spiegato che un rapinatore si era presentato lì con un passamontagna sul volto e aveva consegnato loro un bigliettino di carta con la scritta "sono armato". A quel punto le due, spaventate, gli avevano consegnato i soldi e lui era fuggito a piedi.

Indagini su altri cinque colpi

I militari del nucleo operativo hanno così iniziato le ricerche e, anche grazie alle immagini delle telecamere, sono riusciti a bloccare il 23enne mentre tornava a casa. In tasca, oltre ai 300 euro della rapina, i carabinieri gli hanno trovato quattro foglietti di carta con la stessa, identica frase.

E quello in viale Romolo potrebbe non essere stato il primo blitz del "muto". Anzi. Gli stessi investigatori, infatti, sono praticamente certi che ci sia la sua firma su altre cinque rapine avvenute nelle scorse settimane in farmacie tra via Saponaro, via Chiesa Rossa e viale Tibaldi.

Anche in quei casi, stando a quanto ricostruito, il malvivente aveva un passamontagna sul volto e aveva consegnato un bigliettino alle vittime. Il marchio di fabbrica del "muto", insomma.



Foto - I bigliettini usati dal rapinatore