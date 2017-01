Ennesima rapina alla farmacia di via Livigno: arrestato un 21enne

Ancora una rapina alla farmacia di via Livigno, presa decisamente di mira negli ultimi tempi. Questa volta, il 9 gennaio, è stato fermato nel pomeriggio un italiano di 21 anni, D.P., senza fissa dimora ma che, di fatto, "bazzica" la zona.

Il 21enne era entrato in farmacia con il volto travisato da un cappuccio e, con un paio di forbici, aveva minacciato la farmacista per farsi consegnare i contanti in cassa, circa 60-70 euro.

Poi è uscito per darsi alla fuga ma si è trovato di fronte gli agenti: ha ingaggiato una colluttazione ma alla fine è stato ammanettato. La squadra mobile di Milano indaga ora per capire si si tratti della stessa persona che a dicembre ha compiuto ben tre rapine nello stesso negozio, il 20, il 29 e il 30. Altri due uomini erano stati arrestati il 4 gennaio 2017 per una tentata rapina, sempre nella farmacia di via Livigno, avvenuta quello stesso giorno.