Milano, armato di pistola irrompe in farmacia: la terrorizzante rapina gli frutta ottanta euro

Irrompe armato di pistola in farmacia, minaccia la dottoressa e porta via ottanta euro.

Paura per una donna italiana di quarant'anni in via Murat, giovedì pomeriggio. Attorno alle quindici un uomo, con il volto parzialmente camuffato, ha fatto un blitz nel negozio, minacciando di morte la donna.

Dopo aver preso il denaro della cassa - ottanta euro - il rapinatore è quindi fuggito. Indaga la polizia di Stato.