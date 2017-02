Rapina a farmacia in via Murat: minaccia la dipendente con una scacciacani

Era agli arresti domiciliari per rapina e, durante l'oraraio in cui poteva uscire liberamente, ha tentato la rapina di una farmacia di via Murat (zona Maciachini). Ma gli è andata male ed è stato arrestato, grazie anche alla rapidità con cui la dipendente ha avvertito le forze dell'ordine.

E' successo dopo le cinque e mezza di pomeriggio di martedì 7 febbraio: protagonista un italiano di 60 anni, già noto alla giustizia. E' entrato nella farmacia Lloyds e ha mostrato una pistola (poi rivelatasi una scacciacani) alla farmacista, che ha 40 anni e che, alla vista dell'arma, ha consegnato 450 euro dalla cassa del negozio.

Poi, non appena l'uomo è uscito, ha chiamato il 112. Una volante è arrivata sul posto e ha trovato il fuggitivo in via Lario, arrestandolo. Aveva ancora con sé la scacciacani e la refurtiva. Gli agenti l'hanno portato a San Vittore.