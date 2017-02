Pluripregiudicato, evade dai domiciliari per andare a rapinare una farmacia

Un 20enne nordafricano è stato arrestato nelle scorse ore perché ritenuto responsabile di rapina, evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri.

I militari dell'Arma, durante il normale servizio di pattugliamento del territorio, sono entrati in azione in una farmacia in zona Stadera, al cui interno avevano notato movimenti sospetti. Fermata l'auto di servizio e fatto immediatamente ingresso nell'attività commerciale, i carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre prelevava il denaro dalla cassa, minacciando ed intimando il silenzio alle due dipendenti e ai clienti presenti nei locali.

I carabinieri hanno bloccato il malvivente, restituendo il bottino di circa 140 euro e trovandogli nelle tasche 4 grammi di hashish.

Dai successivi accertamenti sul conto dell'arrestato è emerso che era evaso dai domiciliari, dove, dal settembre scorso, stava scontando una condanna a 4 anni per analoghi fatti risalenti al 2015.