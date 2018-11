Il video della violenta rapina con inseguimento e 'sparatoria': la gang della 18enne in azione

Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per la violenta rapina in una farmacia di via Boifava a Milano. Si tratta di un cittadino italo-serbo ed un egiziano. Il primo ha partecipato attivamente alla rapina mentre il secondo è stato arrestato perché trovato in possesso di due etti marijuana. Nella sua abitazione c'erano gli abiti sporchi di sangue usati per la rapina.

Era stata una serata movimentata, quella di martedì sera, in zona Gratosoglio a Milano. Una gang di due ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi, aveva fatto una rapina in farmacia armati di pistola e poi aveva dato vita ad un pericoloso inseguimento concluso con un incidente, una sparatoria, un ferito e due arresti.

L'episodio degli spari, che secondo le prime ricostruzioni sembrava un attacco contro la polizia, è stato chiarito dalla questura. Stando a quanto riferito dagli agenti, attorno alle 20.30 tre giovani hanno fatto irruzione in una farmacia di via Boifava. Mentre l'unica donna della gang impugnava la pistola e minacciava di aprire il fuoco, un suo complice prendeva 300 euro dalla cassa, mentre il terzo bloccava le porte scorrevoli con lo scooter. A rapina fatta, i tre scappano sul motorino.