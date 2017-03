Milano: irrompe in farmacia armato di pistola, minaccia tutti e scappa con 1.800 euro

Colpo da milleottocento euro in farmacia. La rapina, a mano armata, è avvenuta martedì sera, intorno alle diciotto, all'incrocio tra via Farini e via Arnaldo Da Brescia, a Milano.

Un uomo col volto travisato da una mascherina, capellino, occhiali da sole e pistola in mano - secondo quanto ricostruito dalla questura - ha fatto irruzione nel locale minacciando i tre farmacisti presenti.

Dopo aver preso tutti i soldi delle casse, l'uomo è fuggito a piedi lungo via Farini. Sull'episodio indaga la polizia di Stato.