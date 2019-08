Colpo in farmacia: in azione il rapinatore con impermeabile e mascherina verde in faccia

Impermeabile addosso. Mascherina di colore verde a coprire, almeno parzialmente, il volto. E una non meglio precisata arma nascosta sotto il cappotto. Eccolo "l'equipaggiamento" del rapinatore che mercoledì pomeriggio, verso le 14, ha svaligiato una farmacia in via Lomellina.

L'uomo, che la dottoressa ha descritto come un italiano senza nessuna particolare inflessione dialettale, è entrato nel negozio, ha convinto la vittima di avere un'arma sotto l'impermeabile e si è fatto aprire la cassa. Quindi, ha arraffato tutti i contanti - circa trecento euro - ed è scappato.

Altre due rapine martedì

Martedì altre due rapine in farmacia si erano verificate nella stessa zona, a poca distanza da via Lomellina. La serie si era aperta alle 18, quando un malvivente si era presentato nel locale di via Toscolano, aveva minacciato la dottoressa e aveva preso 1500 euro per poi scappare a bordo di uno scooter. Un'ora dopo c'era stato un colpo praticamente identico in viale Romagna.

Entrambe le farmaciste avevano descritto il malvivente come un uomo italiano sui cinquanta anni, con un casco celeste in testa, con capelli brizzolati e pizzetto. L'unica differenza tra i due blitz erano gli abiti indossati, tranne una maglietta grigia che il rapinatore aveva durante entrambi i colpi.

È verosimile, stando a quanto avevano ipotizzato gli investigatori, che l'autore dei furti fosse le stesso e che si fosse cambiato d'abito. Ora va accertato se ci sia la sua firma anche sulla rapina di via Lomellina.