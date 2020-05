Milano, le rapine ai tempi del Coronavirus: bandito in azione con coltello e mascherina

Cappuccio in testa, coltellaccio in mano e mascherina su bocca e naso. Rapina in "stile Coronavirus" martedì pomeriggio nella farmacia di via Emilio Lussu a Milano, teatro del blitz di un bandito poi arrestato pochi minuti dopo dai carabinieri.

L'allarme è scattato verso le 17, quando il malvivente - un 44enne cittadino italiano, con precedenti - si è presentato in farmacia e ha subito puntato un coltello a serramanico contro il titolare. L'uomo ha arraffato 290 euro in contanti ed è fuggito via, cercando di far perdere le proprie tracce.

Il farmacista, però, è riuscito immediatamente a dare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Milano Crescenzago. I militari hanno raccolto l'identikit del rapinatore - che era entrato in azione con cappuccio in testa e mascherina chirurgica sul viso - e hanno subito iniziato le ricerche, che hanno avuto successo pochi minuti dopo.

Il 44enne è stato bloccato mentre fuggiva in direzione Sesto San Giovanni ed è stato trovato ancora in possesso del coltello e dei soldi appena rubati. L'uomo è accusato di rapina aggravata ed è stato portato nel carcere di San Vittore.