Rapina in farmacia: uomo armato minaccia la dottoressa, poi fugge dal retro col bottino

Il blitz, la minaccia alla vittima e poi la fuga con i soldi. Rapina lunedì pomeriggio nella farmacia Lloyds di via Marchionni, in zona Bruzzano.

Il colpo, stando a quanto ricostruito dalla Questura, è scattato alle 17 in punto, quando il malvivente ha fatto irruzione nel locale, dov'era presente la dottoressa. L'uomo ha minacciato la professionista con un coltello e ha preso cento euro dalla cassa e altri cinquecento in contanti dalla cassetta di sicurezza per poi scappare dal retro, uscendo in via Angeloni.

La stessa vittima, spaventata ma non ferita, ha descritto precisamente il rapinatore agli agenti. Stando a quanto appreso, si tratta di un uomo sui quaranta anni, probabilmente italiano, che indossava una felpa grigia alzata fino al naso, occhiali da sole neri e un cappellino da baseball blu.