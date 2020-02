Milano, irrompe in farmacia con una pistola giocattolo: rapinatore arrestato dalla polizia

Ha provato a fare un colpo in farmacia con una pistola giocattolo. Sabato pomeriggio a Milano, poco prima delle 14, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza un italiano di 45 anni per la rapina commessa poco prima in via alla farmacia di via Teodosio 74.

Gli agenti della volante del Commissariato Città Studi hanno rintracciato in via Porpora l’uomo, con precedenti penali, che poco prima, dopo essere entrato nella farmacia, aveva puntato una pistola, rivelatasi giocattolo con tappo rosso colorato di nero, a una dipendente per poi farsi consegnare 145 euro.

La tentata fuga del rapinatore

I poliziotti, avuta la descrizione dell’autore, si sono insospettiti alla vista di un uomo che corrispondeva alla descrizione e che, alla vista degli agenti, aveva voltato lo sguardo per accelerare il passo. Nel frattempo, giunta a bordo di un’altra volante, la titolare della farmacia, ha riconosciuto l’uomo fermato come l’autore della rapina.