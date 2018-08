Rapina una farmacia con un coltello da cucina, poi fugge a piedi: dileguato

Ha rapinato la farmacia servendosi di un coltello da cucina e poi si è allontanato a piedi. È quanto accaduto il 14 agosto, verso le 19:40, in via Val Maira, zona Ca' Granda. I due dipendenti del negozio sono stati minacciati da un uomo che sembrava avere circa 45 anni e, vedendosi puntare contro 'l'arma casalinga', gli hanno consegnato 270 euro in contanti.

Sul posto, allertata dai farmacisti, è intervenuta la polizia con una volante. Ma l'uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce e non è stato possibile identificarlo, né tanto meno arrestarlo.