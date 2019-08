Pistola alla tempia al farmacista, rapinatore porta via quasi 400 euro

Un uomo ha derubato una farmacia in via Vitruvio.

Il fatto è avvenuto qualche ora fa. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il malvivente si è presentato nei locali con un cappellino da baseball e occhiali scuri.

Poi ha minacciato il farmacista che in quel momento era al bancone con una pistola. Non è stato ancora appurato se fosse giocattolo o vera. Al dipendente non è rimasto che dare al criminale l'incasso in quel momento presente, di circa 400 euro.

Il rapinatore, descritto sulla cinquantina, è poi scappato a piedi.

Ora si guarderanno le immagini a circuito chiuso e si raccoglieranno le testimonianze per arrestarlo.