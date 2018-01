Rapinatore armato di coltello terrorizza la farmacista e scappa con la cassa: si indaga

Cappuccio in testa, sciarpa sul volto e un grosso coltello in mano. È entrato in azione così il rapinatore che nella serata di sabato 13 gennaio ha rapiato la farmacia comunale di via Gioacchino Murat a Milano (zona Maciachini). Il fatto è stato reso noto dalla Questura.

Tutto è accaduto intorno alle 19.15 quando l'uomo, vestito di nero, ha fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale; ha minacciato e terrorizzato la commessa, poi si è fatto consegnare l'incasso: circa 250 euro. Infine è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul caso stanno indagando gli agenti di via Fatebenefratelli, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.