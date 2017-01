Rapina in via Padova: picchiano un uomo alla fermata del bus e devastano la pensilina

Picchiano un uomo, lo rapinano, devastano la pensilina della fermata del bus e fuggono. E' successo sabato sera in via Padova, angolo via Don Orione, a Milano.

La vittima, un trentanovenne romeno, è stata aggredita da due rapinatori che hanno mandato in frantumi la pensilina del bus dove l'uomo si trovava. Alla fine del pestaggio, i malviventi gli hanno portato via trecento euro.

Lo straniero è stato soccorso dal 118 e portato alla clinica Città Studi. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia.