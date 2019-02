Parcheggia sotto casa la Ferrari rapinata: uomo denunciato, super car 'sequestrata'

Non si è minimamente preoccupato di nascondere il suo "bottino". Ha lasciato la macchina sotto casa ed è tornato da sua moglie e dai suoi bimbi. Proprio quell'auto da duecentomila euro, però, ha attirato l'attenzione degli agenti, che alla fine hanno scoperto la verità.

Un uomo di trentacinque anni, cittadino italiano di origini rom, è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di rapina per aver rubato martedì mattina una Ferrari modello F430. Il blitz del rapinatore è avvenuto a Genova, dove il 35enne ha incontrato un francese, un 40enne proprietario dell'auto, con cui aveva fissato un appuntamento on line proprio per l'acquisto della supercar.

La rapina della Ferrari a Genova

Al momento di saldare il conto - sembra che avessero raggiunto un accordo per centomila euro -, il ladro avrebbe estratto una pistola e l'avrebbe puntata contro la vittima. Quindi sarebbe salito a bordo della Ferrari e sarebbe tornato a casa sua, nel quartiere milanese di Baggio.

Qualche ora dopo, l'equipaggio di una Volante - impegnata in un normale controllo della zona - ha però notato la Ferrari parcheggiata in via Cusago, una zona un po' "sorprendente" per una supercar del genere. A quel punto i poliziotti hanno verificato la targa, francese, e hanno scoperto che quella macchina risultava rapinata poche ore prima in Liguria.

La Ferrari è stata sequestrata e sarà presto restituita al proprietario. Il rapinatore, trovato in casa con la moglie e i cinque figli, è stato invece denunciato a piede libero.