Rapina una ragazza e ruba pure una borsa con mille euro alla bocciofila Caccialanza: preso

Poche decine di minuti dopo aver rapinato una ragazza di 22 anni del cellulare in viale Argonne, zona Città Studi a Milano, si sposta su via Padova, e va all'interno del Circolo Bocciofila Caccialanza. Lì ruba la borsa dell'addetta alle pulizie dentro la quale ci sono oltre mille euro in contanti.

Il suo furto, però, non passa inosservato e la vittima chiama subito i carabinieri, mentre cerca di seguire il malvivente. La pattuglia del Nucleo Radiomobile arriva quasi all'istante, sono le 3 di venerdì, e il rapinatore viene arrestato.

Si tratta di un marocchino di 20 anni. Il ragazzo addosso aveva la borsa appena rubata e lo smartphone della sua prima 'preda'. E' stato portato in carcere con l'accusa di furto aggravato e rapina.