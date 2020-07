Milano, placcato, picchiato e rapinato mentre cammina in strada: arrestato un uomo

Lo hanno accerchiato, picchiato e rapinato. Tutto in pieno giorno. È successo in via Giacosa a Milano nella mattinata di lunedì 13 luglio e per uno dei rapinatori sono scattate le manette, arrestato dagli agenti della questura pochi attimi dopo il "colpo".

Tutto è accaduto intorno alle 10.20, come riferito da via Fatebenefratelli. La vittima, un cittadino peruviano di 39 anni, ha denunciato di essere stato aggredito e derubato da tre uomini mentre camminava lungo via Giacosa. Il trio, dopo averlo immobilizzato, lo ha minacciato e in pochi istanti sono passati dalle parole alle vie di fatto. E una volta scaraventato a terra gli hanno portato via lo smartphone, il portafogli e lo zaino che aveva con sé. Infine sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E dopo la rapina è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della questura che i sanitari del 118. Il 39enne è stato medicato sul posto dai soccorritori mentre i poliziotti si sono fatti descrivere per filo e per segno i tre aggressori. L'epilogo è arrivato poco dopo quando uno dei tre malviventi è stato rintracciato poco distante. L'uomo, un peruviano di 31 anni, è stato trovato con addosso il portafogli della vittima; per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il portafogli è stato restituito al legittimo proprietario.