Rapina milionaria nella gioielleria Eleuteri al Quadrilatero della Moda: arrestati due banditi

Il colpo era di quelli milionari. Una commessa era stata immobilizzata e avevano svaligiato la gioielleria. La polizia di Stato ha individuato due cittadini serbi, I.U. di anni trenta e A.S. di anni ventinove, ritenuti responsabili della rapina del ventuno settembre 2016 presso la gioielleria “Eleuteri” di via Sant’Andrea.

Dall’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Milano, è emerso che i responsabili della rapina operavano con modalità analoghe a quelle dei “Pink Panthers”, cioè un gruppo di rapinatori che ha colpito gioiellerie delle maggiori città europee.

Dopo un primo sopralluogo effettuato qualche giorno prima, il ventuno uno dei rapinatori si era presentato alla dipendente come finto cliente, parlando in lingua inglese, e dopo aver chiesto di visionare alcuni gioielli ha aggredito la donna legandole mani e piedi con delle fascette di plastica. Poi ha aperto la porta al proprio complice e, dopo aver svuotato la cassaforte, sono fuggiti in bicicletta.

L’attività investigativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica e attraverso la proficua collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.