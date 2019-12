Pistola in pugno e volto travisato, blitz armato in gioielleria: rapinatori scappano con i gioielli

Hanno minacciato i gioiellieri con una pistola (poi rivelatasi giocattolo). Li hanno terrorizzati e si sono fatti consegnare quello che potevano: preziosi e monili d'oro. Tutto in pochi attimi. È successo nella serata di venerdì 6 dicembre in una gioielleria di via Anfossi 2 e sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano.

I rapinatori — sembra due uomini, entrambi col volto travisato , come ricostruito da via Fatebenefratelli — sono entrati in azione intorno alle 20.20. Per il momento sono riusciti a farla franca: sono scappati prima dell'arrivo della polizia, ma qualche dettaglio utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Non è ancora stato quantificato il valore dei monili rubati.