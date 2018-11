Rapina da 100mila euro in una gioielleria a Milano: arrestati membri dei "Pink Panthers"

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano ai danni della gioielleria "Paradiso Luxury" e appartenenti al gruppo di origine balcanica criminale denominato "Pink Panthers", famoso in tutto il mondo per i modi spregiudicati e spettacolari delle rapine commesse.

Gli arresti sono stati eseguiti dalla Sezione Reati contro il Patrimonio - guidata da Francesco Giustolisi - della Squadra Mobile, coordinata da Lorenzo Bucossi.

La rapina in gioielleria

A essere presa di mira è stata la gioielleria "Paradiso Luxury", svaligiata poco prima delle 11 da due uomini, che sono riusciti a entrare nel locale fingendosi clienti. Una volta all'interno, uno dei due malviventi ha estratto una pistola puntandola contro i dipendenti, che si sono immediatamente rifugiati nel retro del negozio. A quel punto, l'altro rapinatore ha sfondato una vetrina e ha afferrato numerosi orologi di lusso.

Dopo il colpo, la coppia si è allontanata a piedi in direzione Brera e ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno ascoltato i lavoratori.

Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che l'arma usata per il colpo fosse una scacciacani e che i due rapinatori fossero due italiani di circa quaranta anni. Il valore degli orologi rubati - ancora da quantificare con precisione - potrebbe avvicinarsi ai 100mila euro.